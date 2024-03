Zezé Motta e Djamila Ribeiro são entrevistadas próximo ao Dia da Mulher

Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a GloboNews recebe as artistas Zezé Motta e Djamila Ribeiro

Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a GloboNews traz imagens de peso para o público! O canal vai ouvir personalidades femininas de destaque em diversos campos de atuação e homenagear mulheres potentes que influenciaram diversas gerações.

Nesta quarta-feira, 6, a jornalista Míriam Leitão receberá a renomada atriz Zezé Motta em seu programa. Ela, que completa 80 anos em 2024, foi uma das primeiras artistas negras do país a ganhar destaque no mundo. Durante a entrevista, Zezé irá falar sobre sua trajetória e representatividade para a comunidade feminina negra brasileira e carreira, além de conversar sobre a homenagem a ela presente na série ‘Tributo’, que estreia no Globoplay na próxima sexta-feira, 8.

“O padrão de beleza do Brasil é o europeu ainda. Eu vivia tão inconformada com isso que só o fato de ter deixado de ser um tabu, a gente estar aqui falando sobre isso, as discussões que têm acontecido nos encontros, estamos caminhando para alguma coisa mudar, mas muito lentamente”, disse Zezé.

Já na sexta-feira, 8, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o jornalista Mario SergioConti irá entrevistar a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, autora do best-seller “Pequeno Manual Antirracista”. Entre os temas que serão abordados ao longo da conversa, estão racismo, feminismo negro, conquistas das mulheres e impasses que ainda enfrentam.

Importante ressaltar que o programa ‘GloboNews Míriam Leitão’ vai ao ar nesta quarta-feira, dia 6, às 23h30, e ‘Diálogos com Mario Sergio Conti’ na próxima sexta-feira, 8, também às 23h30.

Zezé Motta grava música de Caetano Veloso que foi inspirada nela

A atriz e cantora Zezé Motta gravou uma versão da música Tigresa, de Caetano Veloso, para o álbum Pérolas Negras ao Vivo, da Companhia dos Discos e Nova Estação. Esta é a primeira vez que a canção é regravada por sua musa inspiradora, a própria Zezé. Em contato com CARAS Digital, ela contou sobre a honra de ter inspirado a canção no passado.

“Sempre ouvi esse boato e sempre fiquei tímida com o assunto. Realmente as unhas negras da ‘Tigresa’ imaginei que fossem as minhas porque pintava com um esmalte preto comprado na boutique Biba, em Ipanema, quando os esmaltes coloridos ainda eram raridade no Brasil, isso em meados dos anos 1970. Naquela época, tinha os cabelos curtinhos e usava batom preto. Só não trabalhei no ‘Hair’, nem namorei o Caetano [diz ela em referência aos versos da canção]. Foi um presente lindo. Não posso reclamar da vida, não é?”, disse ela.

A proximidade de Zezé Motta com Caetano Veloso é algo antigo. Em 1978, ela ganhou a música Pecado Original do cantor para gravar e foi com esta canção que ela brilhou no Programa Mulher 80, da Globo. Anos depois, ela foi chamada pelo colega para gravar Miragem de Carnaval para o filme Tieta.