Zezé Motta grava música de Caetano Veloso que foi inspirada nela

Zezé Motta fala sobre ter sido a musica inspiradora para a música Tigresa, de Caetano Veloso, que ela acaba de gravar uma versão

A atriz e cantora Zezé Motta gravou uma versão da música Tigresa, de Caetano Veloso, para o álbum Pérolas Negras ao Vivo, da Companhia dos Discos e Nova Estação. Esta é a primeira vez que a canção é regravada por sua musa inspiradora, a própria Zezé. Em contato com CARAS Digital, ela contou sobre a honra de ter inspirado a canção no passado.

“Sempre ouvi esse boato e sempre fiquei tímida com o assunto. Realmente as unhas negras da ‘Tigresa’ imaginei que fossem as minhas porque pintava com um esmalte preto comprado na boutique Biba, em Ipanema, quando os esmaltes coloridos ainda eram raridade no Brasil, isso em meados dos anos 1970. Naquela época, tinha os cabelos curtinhos e usava batom preto. Só não trabalhei no ‘Hair’, nem namorei o Caetano [diz ela em referência aos versos da canção]. Foi um presente lindo. Não posso reclamar da vida, não é?”, disse ela.

A proximidade de Zezé Motta com Caetano Veloso é algo antigo. Em 1978, ela ganhou a música Pecado Original do cantor para gravar e foi com esta canção que ela brilhou no Programa Mulher 80, da Globo. Anos depois, ela foi chamada pelo colega para gravar Miragem de Carnaval para o filme Tieta.

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Zezé Motta já rebateu o etarismo

Após uma participação na novela "Fuzuê" (Globo), Zezé Motta refletiu sobre etarismo e abriu o jogo sobre namoro em texto publicado no Instagram. Referência para as novas gerações e, principalmente, para as mulheres negras, a atriz abraça maturidade no modo como enxerga a vida e nos rumos que deseja para a carreira.

"Outro dia eu li que estou próxima de ficar octogenária. Na hora eu parei e levei um susto! Sou de um tempo em que não tinha esse lance de terceira idade. A pessoa ficava idosa e esquecida mesmo… Não imaginei que estaria nesta idade tão presente em cena. Acho que era até meio inconsciente, mas pensava que uma hora eu ia ter que dar lugar para outra pessoa. Mas foi o contrário. Virei até garota-propaganda depois de idosa. Estou adorando isso", afirmou.

Zezé também relatou que sente uma surpresa das pessoas quando revela ter uma vida amorosa ainda ativa e avaliou o excesso de cuidado com ela por ter 80 anos.

"Tem gente que fica assim: 'Nossa, você tem namorado?'. Eu falo: 'Lógico! Não estou morta!'; Recentemente senti esse etarismo fazendo uma gravação. Acabamos uma cena e corre um monte de gente para me pegar. E eu: 'Gente, calma, está tudo bem!'. Faço ginástica com personal, caminho, me cuido e está tudo tranquilo'. É sobre estar de bem com a vida! Mais um trabalho realizado. Axe meu povo", finalizou.