Zezé Motta celebra a estreia do Especial Mulher Negra: 'Foi emocionante'

Zezé Motta reflete sobre a posição da mulher negra na sociedade atual ao contar sobre o lançamento do Especial Mulher Negra no canal E!Entertainment

A atriz e cantora Zezé Motta lança a terceira termporada do Especial Mulher Negra no canal E!Entertainment nesta terça-feira, 25 de julho, em celebração do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. A atração reúne convidadas especiais, como Iza, Luana Xavier e Aisha Jambo, para refletir sobre o ativismo negro. Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, a artista falou mais sobre este projeto.

Para começar, Zezé Motta contou o que o programa significa para ela. “Amor, cultura e arte. Um especial que vem para trazer ainda mais representatividade e respeito para nós mulheres negras”, disse ela.

Então, ela contou como foi o período de gravação. "Foi emocionante!!! Aliás, fazer esse especial é muito gratificante pra mim. Fiquei muito feliz com o resultado e espero que os telespectadores gostem dessa temporada que foi feita com muito carinho e cuidado. Olha! É difícil escolher um momento especial agora ter nomes como Iza, Luana Xavier e Aisha Jambo ao meu lado é um momento especial mulheres lindas e talentosas que tive a honra de recebê-las. Fiquei bastante feliz de elas terem aceitado o meu convite para participar do programa cada um com o seu talento, carisma e histórias lindas de ouvi-las", declarou.

Loog depois, ela revelou a mensagem que quer passar com o programa especial. "O principal objetivo desse especial é impactar a vida das mulheres. Que elas se sintam ainda mais fortes e positivas para seguir com os seus sonhos e desejos", disse ela, que ainda refletiu sobre a posição da mulher negra na sociedade.

"O que posso dizer é que temos muita luta pela frente, não basta não ser racista, precisamos de uma sociedade antirracista e que olhe para o próximo com amor e respeito", finalizou.

O "Especial Mulher Negra 2023" será transmitido pelo canal E! Entertainment no dia 25 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), e estará disponível também no YouTube do Eonline Brasil.

Luana Xavier, Claudia Elizeu, Zezé Motta, Iza e Aisha Jambo - Foto: Miguel Sá

Zezé Motta fala sobre o seu lado vaidosa

Em uma entrevista recente na Revista CARAS, Zezé Motta falou sobre a sua vaidade. "Sou muito vaidosa. Um exemplo: costumo fazer as unhas dos pés e das mãos toda semana, mesmo quando não tenho compromisso pré-agendado. Gosto de estar sempre pronta. Mesmo se não fosse uma pessoa pública, jamais sairia na rua de qualquer jeito", afirmou.

Então, ela contou o segredo de sua beleza. "Faço acompanhamento com um personal e treino duas vezes por semana em casa, pois assim tenho mais disciplina. Também costumo fazer massagem e drenagem e sigo uma dieta balanceada. Confesso que eu não resisto a um croissant, mas na minha casa não entra, só como quando eu estou fora! Aos fins de semana, eu ainda costumo fazer uma caminhada. Se eu bobear, os quilinhos vêm...", afirmou.

Por fim, a artista disse que não tem medo de envelhecer. "De envelhecer, não. Por outro lado, tinha muito medo da solidão na velhice. Tenho quatro filhos — Luciana, Carla, Cíntia e Robson —, que sempre dizem que não vão me abandonar... Mas pensava também no lado afetivo. Por fim cheguei aos 78 namorando um homem de 63. Acho que não terei esse problema", contou.