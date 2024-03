Cesar Tralli se afasta de telejornal e Globo define substituta

Cesar Tralli precisa ficar longe de telejornal do Grupo Globo durante um tempo e outra apresentadora é escalada para comandar o projeto

O apresentador Cesar Tralli vai precisar se afastar por um tempo do comando do telejornal Edição das 18h, da GloboNews. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, a Globo ja definiu uma substituta para ele.

O jornalista está envolvido com a gravação dos pilotos do novo cenário do Jornal Hoje, exibido na TV aberta, e não vai conseguir comandar os dois telejornais por alguns dias. Com isso, a atração da TV fechada vai ganhar uma nova apresentadora por um tempo.

A escolhida para substituí-lo foi Daniela Lima, que chegou na GloboNews em julho de 2023. Antes disso, ela fazia parte do time de talentos da CNN Brasil.

Cesar Tralli mandou presente romântico para a esposa

O apresentador Cesar Tralli fez uma surpresa romântica para sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, no dia do aniversário de 10 anos de relacionamento deles. Nesta sexta-feira, 23, ele mandou entregar um buquê de rosas vermelhas enorme no trabalho da amada.

Depois de comandar o programa Hoje Em Dia, da Record TV, ela se deparou com o buquê luxuoso em seu camarim e viu que foi enviado pelo maridão. Muito feliz, a loira mostrou o presente nas redes sociais e ainda brincou sobre desfilar pelos corredores da emissora com seu mimo. "Todo mundo vai olhar e falar: ‘Nossa, essa mulher é muito amada’”, disse ela.

Mais cedo, Cesar e Ticiane trocaram declarações românticas nas redes sociais. Os dois abriram álbuns de fotos do casal e falaram sobre o amor que sentem um pelo outro.

"Vidinha, 10 anos juntos! Uauuuuuu! Me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade. Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados… Muito Obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10,20,30… Pois tudo que mais desejo é continuar do seu lado. Te amo", disse ele.