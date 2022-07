Paolla Oliveira surge com peruca nos bastidores de “Cara e Coragem” e brinca com André Luiz Frambach

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que usava uma peruca que se parecia com o cabelo de André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 21h04

Nesta sexta-feira, 29, Paolla Oliveira (40) apareceu em seu Instagram usando uma peruca loira que lembrava o cabelo do ator André Luiz Frambach (25).

A estrela da novela “Cara e Coragem” brincou com o colega intérprete do personagem Rico: “Quando o André Luiz Frambach não puder gravar, eu vou ser a dublê do Rico”.

O namorado de Larissa Manoela (21) respondeu a colega de trabalho e aceitou a proposta. “Lembrarei dessa mensagem”, brincou o ator.

Recentemente, André apareceu ao lado dos atores que interpretam os pais de Rico na novela das 19h da Globo.

Reprodução: Instagram

Tatá Werneck nos bastidores da novela!

Paolla Oliveira também compartilhou em seu Instagram um encontro especial nos bastidores da novela Cara e Coragem.

A namorada de Diogo Nogueira se encontrou com Tatá Werneck (38) e publicou duas fotos. “Olha a foto que tiramos agorinha em Cara e Coragem”, escreveu a atriz na legenda. Nos cliques, Paolla e Tatá apareciam com a mesma roupa preta e brilhante.