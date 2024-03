Paolla Oliveira afirma ter sido chamada de 'louca' para descredibilizá-la

Participando do especial 'Falas Femininas' da Globo, Paolla Oliveira afirma já ter sido chamada de 'louca' para descredibilizar seu trabalho; confira!

A atriz Paolla Oliveira irá apresentar o 'Falas Femininas', especial da Globo que irá ao ar nesta sexta-feira, 8, no Dia Internacional das Mulheres, ao lado de Taís Araújo. Na coletiva de imprensa do programa, que aconteceu na última quarta-feira, 6, a artista falou sobre o que já ouviu de outras pessoas que tentaram descredibilizar seu trabalho.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, Paolla afirma já ter sido chamada de 'louca' muitas vezes no ambiente de trabalho. "Várias vezes [fui chamada de louca] e muitas foram em tom de 'não vou te ouvir, vou te descredibilizar'", contou a atriz, que apresenta o episódio que também leva o título 'Louca'.

A musa ainda afirmou que uma mínima falha pode ser o suficiente para que os outros desqualifiquem seu trabalho. "Toda vez que eu tive muitas responsabilidades, que a gente é forte, multifuncional, mas a gente não é perfeita, se mostra cansada, se desestabiliza por um momento, a gente é chamada de louca. Nunca é por excesso de trabalho, talvez porque você precise respirar, tenha razão ou ninguém te ouviu", desabafou Paolla.

Segundo o site gshow, a atriz também afirmou se identificar com o conteúdo do especial da emissora, que promoverá um debate sobre como a mulher é desvalorizada em diversos âmbitos de sua vida. "Todas nós passamos por quase tudo que foi retratado ali. Talvez em gravidades diferentes. Há quanto tempo o assédio é normalizado! A gente ouve piada a vida inteira", contou ela, que ainda incentivou a necessidade de debater sobre esses problemas.

"A gente percebe que tem que falar sobre esses assuntos. É parte do nosso aprendizado a gente comunicar, verbalizar, porque tem coisa que a outra mulher não sabe e vai passar para a frente e isso talvez ajuda a outra", finalizou Paolla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Saiba tudo sobre o 'Falas Femininas'

O especial Falas Femininas, da Globo, irá ao ar nesta sexta-feira, 8, no Dia Internacional das Mulheres. O programa conta com apresentação das atrizes Paolla Oliveira e Taís Araujo, além de direção de Antonia Prado e roteiro de Veronica Debom e Ana Terra Oliveira.

O episódio irá ao ar logo após o BBB 24 e irá abordar sobre a exaustão e os diversos fatores que impactam saúde mental feminina. Além disso, temas como assédio, gaslighting - uma forma de abuso psicológico - e abandono também serão pautas no especial.

Falas Femininas conta com a participação de especialistas como a advogada Fayda Belo e da psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, que contribuem com suas análises, assim como depoimentos de anônimas, e famosas como Preta Gil. Além disso, a influenciadora digital Ana Terra Oliveira, conhecida por mostrar as diferenças de percepção de mundo entre homens e mulheres, ouve a população nas ruas.