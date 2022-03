'Pantanal' estreia na Globo e conquista o público nas redes sociais: "Um show"

A nova versão de 'Pantanal' dominou os assuntos mais comentados nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 09h19

Após muita espera, finalmente Pantanal está entre nós!

O tão esperado remake da clássica e aclamada novela 'Pantanal' de 1990 estreou na última segunda-feira, 28.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa em sua primeira versão e agora, adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi. Em seu primeiro capítulo já foi capaz de conquistar o público com as imagens impressionantes e a história tão conhecida da saga de José Leôncio, vivido por Renato Góes (36) e Marcos Palmeira (58) em fases distintas.

Na web, a nova versão da novela conquistou o público e a hashtag #Pantanal ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter.

"Que lindo o primeiro capítulo. Fotografai de encher os olhos, passagens de tempo delicadas, imagens de tirar o fôlego e um Irandhir Santos em total estado de graça que dominou as cenas. Fora a abertura primorosa e com Maria Bethânia. Que capricho, que show!", escreveu um espectador.

A novela exibida no lugar de 'Um Lugar ao Sol' teve um pico de 30 pontos de audiência e conseguiu ter mais público que todas as outras emissoras de TV.

Veja a repercussão de 'Pantanal' nas redes sociais:

Quando o Bonner falou ARTE quis dizer sobre esse nível 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼❤️‍🔥 #Pantanalpic.twitter.com/Wzc4qK5VUy — 💉Silvero VACINADO💉 (@silveropereira) March 29, 2022

Enrique Diaz é simplesmente um dos maiores atores do mundo #Pantanalpic.twitter.com/XowQiOaCno — Paula Moretti (@PaulaMoretii) March 29, 2022

imagina ser um dos melhores atores do brasil #pantanalpic.twitter.com/CtzSDKwLtM — jão 🌞 (@televijao) March 29, 2022

- vamos sair hoje?

- não posso, tenho um compromisso muito importante!



o compromisso:#Pantanalpic.twitter.com/4k9jGIOaIR — Thiago (@thiagoooqz) March 29, 2022