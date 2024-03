Pai da apresentadora Eliana morre aos 92 anos de idade

Família da apresentadora Eliana está de luto. O pai dela morreu aos 92 anos de idade. Relembre fotos deles juntos

A apresentadora Eliana está de luto. O pai dela, o Sr. José Bezerra, faleceu aos 92 anos de idade.

De acordo com o colunista Leo Dias, a morte dele aconteceu na segunda-feira, 19, e foi confirmada pela equipe da comunicadora. A causa da morte não foi divulgada.

O pai de Eliana morava com ela há algum tempo. Ele sofreu um AVC aos 91 anos de idade e deu um grande susto na família com seu estado de saúde. Na época, Eliana desabafou sobre o ocorrido.

"Quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre. O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus, e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho. Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o qto te amamos", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana entrevistou Angélica há pouco tempo

As apresentadoras Eliana e Angélica apareceram juntas no SBT na tarde deste domingo durante o Programa Eliana para uma entrevista especial. Durante o bate-papo, elas falaram sobre os romances que viveram com Luciano Huck. Eliana namorou com Huck no final da década de 1990, e Angélica é casada com o comunicador hoje em dia.

Eliana confessou que ficou com receio de criar uma amizade com Angélica por causa do passado amoroso delas. As duas foram apresentadas por Xuxa Meneghel e a loira do SBT ficou com um pé atrás ao pensar em como seria recebida pela atual esposa do seu ex-namorado.

"Eu fiquei um pouco receosa por conta da vida, como ela se colocou, da nossa vida pessoal, pelo histórico da nossa vida pessoal. Eu pensei: ‘como vai ser eu entrar nesse grupo?’, de mulher para mulher mesmo. Como é que vai ser isto?”, disse ela.

Então, Angélica deu um show de maturidade e contou que não pensou nisso quando elas se conheceram. "Vamos lá porque não tem nada a ver. Isso não será um impeditivo para que a gente tenha uma amizade. Jamais! Até porque a gente está falando de uma coisa muito maior, que é essa potencia que somos nós, mulheres, juntas. É engraçado porque o Junno dançou comigo na minha valsa de 15 anos, foi meu príncipe. você namorou o Luciano. O Luciano já foi super amigo da Xuxa de dormir lá, ele botava a Sasha para dormir, eles nunca deram um beijo na boca, mas era uma amizade forte. O Ricco já dirigiu o Luciano, o seu marido, e já me dirigiu no Criança Esperança. Tem essa coisa de estar todo mundo junto e misturado”, declarou.

Além disso, Eliana perguntou como foi para Angélica quando Xuxa decidiu criar o grupo com as três loiras no Whatsapp. "Ela veio no seu programa e foi logo depois [que teve a ideia de criar o grupo]. Ela falou: ‘cara, você e a Eliana tem que se aproximar. Vocês são muito parecidas’. Ela fez o grupo e colocou a gente ali, e a gente começou a se falar. Ela foi a grande agregadora nesse sentido”, afirmou.