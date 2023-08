Otávio Mesquita explica confusão com Danilo Gentili nos bastidores do SBT

Após notícia de que discussão com Danilo Gentili, Otávio Mesquita fala primeira vez sobre o que aconteceu nos bastidores do SBT

O apresentador Otávio Mesquita virou assunto na internet nesta quarta-feira, 16, após uma notícia de que teve um desentendimento com o apresentadorDanilo Gentili nos bastidores do SBT. Agora, ele explicou o que aconteceu e como ficou sua relação com o colega de trabalho após a confusão.

Mais cedo, o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, Danilo Gentili viu que Otávio Mesquita estava no camarim de seu programa e expulsou o apresentador do local. A reportagem ainda informou que o veterano teria saído do local chorando e foi consolado pela produção.

“Não foi nada grave. Foi um desentendimento muito, assim, infantil. Tenho pelo Danilo uma admiração grande, gosto dele. Então, foi uma bobagenzinha, sei lá. Eu não sei se ele estava triste, eu também estava. A gente se desentendeu, mas eu o respeito. Tenho uma admiração por ele. E espero que isso um dia acabe e que a gente continue tendo esse carinho. Não sei por que vazou, mas quero acabar isso e deixar que tudo fique bem”, afirmou Mesquita na coluna Play, do Jornal O Globo.

Por enquanto, Danilo Gentili não se pronunciou sobre o ocorrido.

Otávio Mesquita surge com a nova namorada

O apresentador Otávio Mesquita está apaixonadíssimo! Há pouco tempo, ele celebrou o seu amor com Ana Lúcia Ruas. O artista compartilhou uma nova foto do casal e aproveitou para declarar o seu amor.

Na legenda, o comunicador falou sobre o amor na atual fase de sua vida. "Nunca desista de ajudar seu coração mesmo após os 60 anos ! Amor após essa idade e mais forte .. se bem que amor não tem idade mas .. “o tempo é o senhor da razão “ beijo, minha linda", disse ele. Vale lembrar que os dois assumiram o namoro com agosto de 2021. Eles são amigos há cerca de 18 anos e se apaixonaram recentemente.