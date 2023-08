Que situação! Otávio Mesquita é expulso por Danilo Gentili e deixa SBT aos prantos

Otávio Mesquita é expulso por Danilo Gentili e gera confusão nos bastidores; veterano foi consolado por funcionários do SBT

Uma confusão nos bastidores do SBT deixou o apresentador Otávio Mesquita aos prantos. Isso porque ele foi vítima de críticas do apresentador Danilo Gentili que não gostou nada de encontrá-lo no camarim dedicado aos bastidores do The Noite.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da 'Folha de S. Paulo', o veterano teria sido expulso do camarim aos berros. “Saia daqui! Não faz sentido você estar aqui”, teria afirmado Gentili. Quem estava presente pensou que era uma brincadeira, mas a situação era séria.

De acordo o colunista, Otávio Mesquita ainda tentou argumentar que estava usando o espaço com autorização da direção do SBT. "Eu não invadi o seu programa. Tinha pedido autorização à direção", declarou ele. O humorista foi irredutível.

Muito abalado, o veterano teria deixado o local aos prantos e precisou ser consolado pela produção. Até o momento, nenhum dos envolvidos no caso se pronunciou sobre o episódio. O SBT também não emitiu nenhum esclarecimento oficial sobre o caso.

No SBT, Otávio Mesquita comanda o programa Operação Mesquita, exibido nas madrugadas da emissora. Já Danilo Gentili é o apresentador do talk show The Noite, um dos programas de maior sucesso da grade da emissora.

