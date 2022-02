Novo reality-show das Kardashian-Jenner tem sua data de estreia anunciada!

Junto ao anúncio, também foi liberado um clipe poderoso de Kris Jenner e suas filhas

Nesta segunda-feira,7, foi anunciada a data de lançamento do novo reality-show da família Kardashian-Jenner!

Intitulado The Kardashians, o novo programa foi anunciado pela plataforma de streaming Hulu no dia 31 de dezembro de 2021, mas ainda não havia sido anunciada sua data de estreia.

Por meio de um post em um perfil no Instagram, feito um dia após Kylie Jenner (24) anunciar o nascimento de seu segundo filho, foi revelado que a nova série chega dia 14 de abril no mundo todo.

Nos comentários, os fãs das Kardashian-Jenner marcaram presença! "Muito animada", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Simm, mal posso esperar".

Junto ao anúncio, também foi divulgado aos fãs um teaser poderoso com Kris Jenner (66), Kylie, Kendall (26), Kim (41), Kourtney (42) e Khloé Kardashian (37) com looks poderosos e em caixas de vidro.

A série chega nos Estados Unidos pela plataforma Hulu, e aqui no Brasil a série poderá ser assistida através do streaming Star+.

