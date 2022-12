Novo especial “Humor Negro” do Multishow reforça a importância das vozes negras na comédia brasileira

O especial de comédia “Humor Negro” protagonizado apenas com comediantes negros como Tia Má e Jhordan Matheus chega ao canal Multishow na próxima semana

Nesta próxima segunda-feira, 19, chega ao canal Multishow o especial de comédia “Humor Negro”, um especial estrelado apenas por comediantes negros com stand-up e esquetes. O projeto estrela os comediantes Tia Má, Sulivã Bispo, João Pimenta, Jhordan Mateus, Niny Magalhães e uma participação especial de Evaldo Macarrão.

A idealizadora do festival que deu origem ao especial, Val Benvindo comenta que o programa busca ressignificar a expressão racista “humor negro”, usada de forma pejorativa, em algo positivo e ser entendido por um humor feito por pessoas negras.

“Ressignificar é fundamental para a gente se apropriar do que é nosso por direito! Transformar é uma arte que o povo preto sempre teve. A gente se reinventa o tempo todo para seguir existindo e resistindo. Por ressignificar é tão importante”, comentou Tia Má para a CARAS Digital.

O comediante João Pimenta concorda com a colega de palco e adiciona: “Pessoas pretas estão o tempo todo ressignificando expressões contra elas, e o termo humor negro é mais uma dessas. Para muita gente esse tipo de coisa que a gente faz é tratado como “mimimi”, mas é muito fácil falar isso quando a dor não é você quem sofre. Faço comédia há 16 anos e certas coisas precisam mudar, essa expressão é uma delas”.

Sobre o impacto que o “Humor Negro” irá causar nos espectadores, principalmente os espectadores negros, Jhordan Matheus reflete: “Ver um elenco totalmente preto, que fala de preto para preto em um especial de comédia totalmente preto é algo novo. A ideia de ter esquetes também traz muito os diálogos de preto. Vai causar um impacto muito grande, as pessoas vão olhar o Especial do Humor Negro e vão ver a diferença que existe quando se coloca o preto para falar para pretos”.

Evaldo Macarrão ainda complementou: “O especial Humor Negro vem reafirmar a nossa existência intelectual e profissional também na TV. E ao mesmo tempo convocar a todes a estarem atentos aos nossos corpos que ainda são negados e silenciados por um sistema racista em sua estrutura que é desigual, que é desumano”.

E Tia Má também deu sua opinião sobre a importância do programa que irá ao ar na semana que vem: “Acredito que as pessoas vão rir, mas também vão refletir. É um programa de humor idealizado por gente preta, dirigido por gente preta com a proposta de mostrar que podemos ocupar qualquer espaço”.

A idealizadora Val Benvindo reforça a relevância do especial “Humor Negro” à comédia e televisão brasileira. “Durante muito tempo, o humor que a gente está acostumado a ver, feito por e para pessoas brancas, foi um aliado do racismo. E o Humor Negro vem para combater isso, para ser uma válvula de escape. É importante entender que nem tudo que a gente fala é sobre o combate ao racismo, nem sempre a gente racializa a pauta. A gente racializa porque o racismo está aí, porque a gente precisa ser combativo o tempo inteiro. Mas às vezes a gente só quer rir e contar histórias engraçadas. E talvez isso seja também um aliado no combate ao racismo porque a gente dá uma desanuviada, relaxa, fala sobre coisas corriqueiras da nossa vida, de uma forma geral”, comentou.

O especial de comédia “Humor Negro” vai ao ar no canal Multishow na próxima segunda-feira, 19, a partir das 19h. O programa gravado em Salvador também terá transmissão simultânea pelo streaming Globoplay.