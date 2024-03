No Dia da Mulher, Esporte Espetacular mostra a evolução feminina nos Jogos Olímpicos

Pelo olhar de Aída dos Santos, o programa Esporte Espetacular, da Globo, mostrará a evolução da participação das mulheres em Jogos Olímpicos

No próximo domingo, 10, o programa Esporte Espetacular, da Globo, vai mostrar a evolução da participação das mulheres em Jogos Olímpico pelo olhar de Aída dos Santos, como parte da celebração do Dia da Mulher.

Aída se tornou a primeira brasileira finalista olímpica na prova do salto em altura em Tóquio-1964, sem contar com nenhum incentivo ou recursos. A ex-atleta conversará com Laura Amaro, atleta do levantamento de peso, que está próxima de carimbar o passaporte para sua primeira edição dos Jogos, que acontecerá em Paris, na França.

Laura enumera os destaques femininos da delegação brasileira e que chegam a Paris com grandes possibilidades de conquista de medalha. Nomes como Rayssa Leal, Rebeca Andrade, Ana Marcela Cunha, além das bicampeãs olímpicas, que tentam o tri, como Thaísa, no vôlei, Martine Grael e Kahena Kunze, na vela, que também comprovam como os Jogos de Paris devem, desta vez, ter as mulheres brasileiras como protagonistas.

Os Jogos Olímpicos começam em julho, com cobertura do Esporte da Globo. Essa edição olímpica, aliás, vai ficar marcado na história como a primeira alcançar a paridade numérica de gênero nas competições, com o mesmo número de atletas femininos e masculinos participando das disputas.

O 'Esporte Espetacular' deste domingo, apresentado por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho, começa logo depois do 'Auto Esporte'.

Zezé Motta e Djamila Ribeiro são entrevistadas próximo ao Dia da Mulher

Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a GloboNews traz imagens de peso para o público! O canal vai ouvir personalidades femininas de destaque em diversos campos de atuação e homenagear mulheres potentes que influenciaram diversas gerações.

Nesta quarta-feira, 6, a jornalista Míriam Leitão receberá a renomada atriz Zezé Motta em seu programa. Ela, que completa 80 anos em 2024, foi uma das primeiras artistas negras do país a ganhar destaque no mundo. Durante a entrevista, Zezé irá falar sobre sua trajetória e representatividade para a comunidade feminina negra brasileira e carreira, além de conversar sobre a homenagem a ela presente na série ‘Tributo’, que estreia no Globoplay na próxima sexta-feira, 8.