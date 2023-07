Nívea Maria revela romance em segredo com galã da Globo: "Estava carente"

Nívea Maria revela romance com ator nos bastidores; essa é a primeira vez que ela expõe o assunto

Aos 76 anos, a atriz Nível Maria surpreendeu os fãs ao revelar que viveu um romance escondido com um dos maiores galãs da história da Globo, José Wilker. Ela contou a história em uma entrevista para um podcast.

Segundo ela, tudo aconteceu nos bastidores da primeira versão de Gabriela, exibida pela Globo em 1975. A atriz revelou que na época ele já era considerado muito querido pelos colegas de trabalho nos bastidores.

"Teve um [ator] que era muito charmoso, que é o nosso querido José Wilker", começou ela. "A gente assiste hoje as novelas do Zé Wilker é impressionante o que ele fazia, era muito charmoso, engraçado, mas era muito tímido. Mas foi a única pessoa [com quem me envolvi] e só pode ter acontecido isso porque a minha vida pessoal de repente não estava bem, você está carente de alguma coisa e aí acontece, fora isso mais nenhum colega", declarou.

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Nívea Maria já foi casada em três oportunidades: com Renato Master, Édson França e Herval Rossano. Recentemente, a atriz foi uma das estrelas da terceira temporada da série A Divisão, do Globoplay. Atualmente, ela está em cartaz na peça Ensina-me a Viver, em São Paulo.

Agradecimento público

Recentemente, a atriz Nívea Maria é a entrevistada do programa Conversa com Bial, da Globo. Durante a conversa com o jornalista, ela relembrou o início de sua carreira artística e o apoio que recebeu de sua mãe em sua trajetória.

"Minha mãe era a única da família que me apoiava e acompanhava meu trabalho e meu desenvolvimento como atriz, e a gente conversava. Confesso que o resto da família pouco se pronunciava sobre meu trabalho profissional. Não sei se por timidez, vergonha ou preconceito, enfim, e minha mãe era a única que falava sobre isso", disse ela.