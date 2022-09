TV / Sucesso

Nívea Maria relembra o apoio da mãe em sua carreira: 'A única da família que me apoiava'

Nívea Maria conta sobre o início de sua carreira em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, e relembra a boa relação com a mãe

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 17h01

Nívea Maria - Foto: Globo / Estevam Avellar