Netflix divulga primeiras imagens de Blonde, filme sobre Marilyn Monroe

Filme biográfico sobre Marilyn Monroe terá Ana de Armas no papel da estrela

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 10h39

Marilyn Monroe (1926–1962) vai ser homenageada nas telinhas mais uma vez!

Blonde, novo filme de drama biográfico da Netflix sobre a vida da cantora, está cada vez mais próximo de ser lançado.

Inclusive, nesta quinta-feira, 16, a plataforma de streaming usou sua conta do Instagram para publicar as primeiras imagens do longa.

Ana de Armas (34), viverá a estrela no filme, que promete ser controverso e até polêmico.

“Estou gritando com as primeiras imagens de Blonde. Sim, essa é a Ana de Armas como Marilyn Monroe, meus amores. Mal posso esperar”, escreveu a Netflix na legenda do post.

“Gente!”, “c*ralho”, “já estou louca para ver”, “ansiosa”, “afff, maravilhosa”, “ficou igualzinha”, “ela ficou perfeita”, “rainha demais”, “nossa tá muito bem feito isso” e “achei que era uma foto real da Marilyn”, se animaram muito os seguidores nos comentários.

É bom ressaltar que, recentemente, o nome de Marilyn está em alta, porém, o motivo não é tão alegre assim. Após Kim Kardashian (41) usar seu icônico vestido de diamantes no MET Gala 2022, vazaram imagens de como a peça ficou e os internautas não ficaram muito contentes.

Veja as primeiras imagens de Blonde, novo filme da Netflix sobre Marilyn Monroe: