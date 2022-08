Namorado de Fátima Bernardes elogia a filha dela

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha encanta com recado para a enteada, Laura Bonemer, que foi estudar na França

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 21h57

Nesta sexta-feira, 26, Túlio Gadêlha (34), namorado de Fátima Bernardes (59), utilizou das suas redes sociais para elogiar a filha da jornalista e apresentadora. No Instagram, o deputado federal postou uma foto com Laura Bonner (24), que irá continuar seus estudos fora do Brasil.

A filha dos jornalistas William Bonner (58) e Fátima Bernardes foi para a França estudar. Para homenagear sua partida, seu padrasto resolveu escrever um texto emocionante sobre a despedida da enteada.

Na legenda da publicação, Túlio disse: "Foi quase um "bate e volta" pra dar um abraço apertado nela. Laurinha vai continuar os estudos longe de casa e não sabemos quanto tempo ficaremos longe dela. Ela é muito gentil, gosta de ler e adora animais. Nos aproximamos mais na pandemia, quando tínhamos que juntar toda tropa (os três) na cozinha para fazer o almoço. Ela é muito inteligente, prática, organizada, gosta de trabalhar e estudar. Vai se dar muito bem lá fora. Doeu mais ver o coraçãozinho da sua mamãe apertado. De fato, nenhuma partida é fácil. Mas é um novo ciclo e muito importante em sua vida. Ela tá pronta, tá feliz e vai ser sucesso total. Voa, Laurinha!".

Os comentários da publicação estão cheios de amor dos fãs e seguidores do deputado.

Veja a publicação de Túlio Gadêlha se despedindo de sua enteada, Laura Bonner, filha de Fátima Bernardes e William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Filha de William Bonner e Fátima Bernardes vai estudar na França

Uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura Bonemer se mudou para a França nesta semana para estudar. Nas redes sociais, a irmã dela, Beatriz Bonemer, compartilhou um recado de despedida para a irmã e encantou seus seguidores.

"Já sinto falta de você entrar no meu quarto e ficar comigo sem fazer nada. De você rindo de mim porque nao consegue fingir que já viu todos os t*kt*ks que eu te mostro. Da gente reclamando a cada 5 min que estamos entediadas, sem fazer nada pra mudar isso. Da gente indo de madrugada na cozinha procurar alguma coisa pra comer. Saudade também de te irritar e das suas patadas. Só não vou sentir falta dos sustos que você me dá", disse ela.

Veja as fotos da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

