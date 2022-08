Filha de Fátima Bernardes e William Bonner vai estudar na França e posa com os irmãos

Filhos trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner aparecem juntos em foto no aeroporto antes do embarque de Laura Bonemer

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 20h59

Uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura Bonemer se mudou para a França nesta semana para estudar. Nas redes sociais, a irmã dela, Beatriz Bonemer, compartilhou um recado de despedida para a irmã e encantou seus seguidores.

No post, Bia mostrou uma foto ao lado de Laura e também do irmão, Vinicius Bonemer. Além disso, ela registrou um momento em casa com a mãe e amigas. Na legenda, ela falou que já sente saudade de morar com a irmã.

"Já sinto falta de você entrar no meu quarto e ficar comigo sem fazer nada. De você rindo de mim porque nao consegue fingir que já viu todos os t*kt*ks que eu te mostro. Da gente reclamando a cada 5 min que estamos entediadas, sem fazer nada pra mudar isso. Da gente indo de madrugada na cozinha procurar alguma coisa pra comer. Saudade também de te irritar e das suas patadas. Só não vou sentir falta dos sustos que você me dá", disse ela.

Vale lembrar que Vinicius também já foi estudar na França por um período.

Veja as fotos da família: