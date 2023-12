Naiara Azevedo revela salário que recebia do ex e choca fãs: "Não dá"

Naiara Azevedo revela salário que recebia do ex; no auge, cantora chegava a faturar R$ 7 milhões por mês

CARAS Digital Publicado em 04/12/2023, às 07h11

Naiara Azevedo revela salário que recebia do ex e choca fãs: "Não dá" - Reprodução/ Instagram