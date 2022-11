Morre Rolando Boldrin, aos 86 anos, nesta quarta-feira, 9

O ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin faleceu nesta quarta-feira, 9, e o velório acontecerá em São Paulo

O ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin faleceu aos 86 anos de idade. Ele comandava o programa Sr. Brasil na TV Cultura há alguns anos. A morte dele aconteceu nesta quarta-feira, 9, mesmo dia em que o Brasil também perdeu a cantora Gal Costa.

A causa da morte dele não foi divulgada. Em nota oficial, a TV Cultura informou que o velório acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Leia a nota de pesar da TV Cultura na íntegra:

"A TV Cultura lamenta profundamente a morte do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema). O horário será informado em breve.

Rolando Boldrin teve enorme contribuição na história da TV Cultura. Com o 'Sr. Brasil', o qual apresentou por 17 anos, "tirou o Brasil da Gaveta" e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles "fora do combinado", conforme costumava dizer Rolando.

Como ator, Rolando atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”; “As Pupilas do Senhor Reitor”; “Os Deuses Estão Mortos”; “Quero Viver”; “Mulheres de Areia”; “Os Inocentes”; “A Viagem”; “O Profeta”; “Roda de Fogo”; “Cara a Cara”; “Cavalo Amarelo” e “Os Imigrantes”.

Na televisão, ainda apresentou os programas 'Som Brasil' na Rede Globo, 'Empório Brasileiro' na TV Bandeirantes e 'Empório Brasil' no SBT. Na TV Cultura, esteve à frente do 'Sr. Brasil' desde 2005. Seja como ator, apresentador, cantor ou contador de causos, Rolando Boldrin deixará uma lacuna na cultura brasileira e uma imensa saudade entre os milhões de fãs que conquistou em mais de 60 anos de carreira na TV. A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido", finalizaram.