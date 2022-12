Morre Reynaldo Boury, diretor de As Aventuras de Poliana

Diretor de novelas da Globo e do SBT, Reynaldo Boury faleceu neste domingo, 25, aos 90 anos de idade

O diretor de TV Reynaldo Boury faleceu neste domingo, 25, aos 90 anos de idade. A morte dele foi revelada por seu neto, o ator Guilherme Boury, nas redes sociais. Sem revelar a causa da morte do avô, o rapaz prestou uma homenagem de despedida.

"Por que meu Deus ???? Vôzinho, queria te dizer que TE AMO mais que tudo nessa vida , você sempre foi exemplo de homem, sem você essa família não seria nada !!! Hoje o céu está em festa mas nós aqui estamos mto tristes e desolados, queria tanto te dar um último abraço, mas na vida as coisas não acontecem como queremos, Deus está no comando e ele quis assim, estou distante da família com o coração apertado e dolorido, descanse em paz vovô!!! R.I.P * 25/12/2022 * vovô Boury", disse ele.

Em sua carreira, Boury dirigiu diversos projetos na TV. O mais recente deles foi a novela As Aventuras de Poliana, de 2018, no SBT. Antes disso, ele também participou de novelas como Carrossel, Cúmplices de um Resgate, Selva de Pedra, Sinhá Moça, Tieta e Irmãos Coragem.

Sophia Valverde se despede de Reynaldo Boury

Protagonista da novela As Aventuras de Poliana, a atriz Sophia Valverde se emocionou ao se despedir do diretor Reynaldo Boury. Ao receber a notícia triste, ela relembrou fotos dos dois juntos e prestou uma homenagem em seu Instagram.

"Acabei de ver aqui que o Reynaldo Boury faleceu. Ainda não tô acreditando e tô chorando muito. Eu amava ele porque ele era um diretor incrível, uma pessoa maravilhosa, estava sempre pronto a me escutar quando eu precisasse e me ensinou muitoooooo! No nosso último encontro, que foi na pizzaria, ele me fez chorar com as palavras que disse pra mim, sempre com muito carinho, ele me orientava para tentar sempre ser uma atriz melhor", disse ela.

E completou: "Não tenho nem muitas palavras, porque quando me lembro dele, só tenho gratidão por ter podido trabalhar com ele em 3 novelas e honra porque ele é o melhor! Então ser dirigida por ele e escolhida por ele, só me fez ter mais respeito, amor e profissionalismo no meu trabalho. Todos perdem com a sua ida: a família, eu, SBT, as novelas... Quantas saudades vai deixar. Tinha o sonho ainda de ser dirigida mais vezes pelo senhor. Mas Deus tem um propósito pra tudo, sempre! Só quero terminar dizendo que te amo muito e que foi um prazer ser dirigida pelo senhor. Que dia triste...".