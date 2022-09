Michelle Barros, ex-Globo, é escalada para reality no SBT

Ex-âncora da Globo, Michelle Barros, fará parte do Bake Off Brasil

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 19h23

A jornalista e ex-âncora da Rede Globo, Michelle Barros (43), foi confirmada no elenco do reality show do SBT, Bake Off Brasil - Celebridades, nesta terça-feira, 13. A apresentadora terá que colocar a mão na massa e cozinhar bolos na sua nova aventura na televisão.

Além dela, estão confirmados os ex-BBBs Natalia Deodato e Eliezer Netto, a jornalista Carla Vilhena, a empresária Helô Pinheiro, as influenciadoras Duda Reis e Camila Loures, o humorista Rodrigo Capella, os cantores Pimpolho e Mc Davi, os atores Dani Gondim e Velson D’Souza, o vereador Thammy Miranda, a apresentadora Babi Xaviers, a modelo Barbara Fialho e a ex-modelo Gianne Albertoni.

Sem data de estreia ainda, a atual versão com anônimos como participantes da competição é apresentada por Nadja Haddad, tendo como jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino. As últimas edições com famosos foram apresentadas por Dony De Nuccio e Érica Reis.

Michelle Barros fala sobre saída da Globo

A jornalista Michelle Barros enviou um vídeo para o programa A Tarde É Sua, para falar sobre sua decisão de sair da TV Globo. A apresentadora, que trabalhou durante 12 anos na emissora, explicou que já estava há anos pensando na decisão. "Foi uma decisão pensada durante anos, desde 2018, quando eu tirei uma licença, passei alguns meses morando na Suíça", contou.

Michelle revelou que começou a pensar diferente após a licença que tirou. "Isso ampliou meus horizontes. Eu retornei, já comecei a graduação de Direito, tô terminando esse ano. Era uma coisa que eu queria fazer também já há muito tempo."

Michelle aproveitou para agradecer pelas amizades que fez na emissora global. "Eu digo que eu tenho grandes amigos ali na Globo e são parte da minha família. Eu passei o fim de semana respondendo mensagens... Uma gratidão imensa a todas essas pessoas. Então, eu tô com foco nesses novos objetivos, né... Trabalhar também com conteúdo de comunicação, mais pra frente falar um pouco também dos nossos direitos, nossos direitos, inclusive, enquanto mulher. Eu tô muito feliz, desafiada", completou.