Mel Maia se despede de "Vai na Fé" com álbum dos bastidores: "Prazer imenso"

Vai na Fé, novela em que Mel Maia interpreta Guiga, chega ao fim nesta sexta-feira, 11; confira fotos dos batidores!

A novela Vai na Fé chega ao fim nesta sexta-feira, 10, após quase 8 meses de exibição. E em celebração desse ciclo de sucesso, a atriz Mel Maia, que interpreta Guiga na produção, abriu álbum de fotos dos bastidores para se despedir de sua personagem.

De férias nos Estados Unidos com o namoradoMC Daniel, Mel tirou um tempinho para homenagear o elenco da novela. Nas fotos compartilhadas pela morena apareceram vários de seus colegas, incluindo Jean Paulo Campos, Cláudia Ohana, José Loreto, Paulo Silvestrini, Caio Manhente e Carolina Dieckmann.

Na legenda da publicação, a atriz fez uma homenagem emocionante para a novela. "Hoje! Último capítulo de Vai Na Fé e só de relembrar toda a trajetória já me dá um frio na barriga, uma saudade… foi uma prazer imenso fazer parte desse projeto INCRÍVEL, conhecer toda essa galera que vai marcar minha vida pra sempre. Vai Na Fé veio no momento certo, pra acalmar minha alma, pra matar a saudade de antigos amigos, criar novos laços e pra marcar a história da dona Glô. OBRIGADA A TODOS POR TUDEEEEEEEEEE", escreveu Mel.

Nos comentários, vários colegas de elenco celebraram a pareceria com a atriz. "Melzita, muito bom te ver brilhar", disse José Loreto. "Filhaaaa", escreveu Carolina Dieckmann, que interpreta a professora de Guida na história. "Foi muito brabo Memeeel!", comemorou Jean Paulo Campos. "Meeel! Você sai do drama pro humor e volta com talento e naturalidade. Arrasou" enalteceu Rosane Svartman, responsável por escrever Vai na Fé.

Os fãs de Mel Maia também não deixaram de vibrar com ela por essa conquista. "Mel é espetacular, melhor atriz com certeza", disparou seguidora. "Maravilhosa demais", disse outra. "Não tô preparada pra esse último capítulo", lamentou telespectador. "A Guiga foi maravilhosa! Parabéns minha linda", disse mais um fã.

Confira a publicação: