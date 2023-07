"Me acostumei", disse Marlene Mattos sobre a ausência da afilhada, Sasha Meneghel

Marlene Mattos já abriu o coração sobre a ausência da afilhada, Sasha Meneghel; as duas não tem mais qualquer contato

A apresentadora Marlene Mattos não tem mais qualquer contato com sua afilhada, a modelo e estilista Sasha Meneghel. As duas romperam as relações quando Xuxa Meneghel encerrou sua parceria com a diretora ainda nos anos 2000.

Durante todo este período, uma praticamente não tocou no nome da outra. A única exceção aconteceu em 2009, quando a diretora conversou com a imprensa para lançar um novo projeto na televisão. Na época, ela se pronunciou sobre o tema.

Em conversa com o jornal 'Extra', ela disse que já não tinha contato com a afilhada "há um bom tempo". Na ocasião, Sasha Meneghel estava com dez anos e era criada pela mãe com a participação do pai, Luciano Szafir.

Na entrevista, Marlene Mattos foi questionada se tinha saudades da criança. Ela ficou em silêncio por um tempo até que respondeu. "Acho que é uma boa pergunta. (Mais silêncio). Como a Sasha é pública, eu acompanho a vida dela na "CARAS"... Mas isso é uma resposta cretina que eu estou dando. É... Hoje, eu diria para você: eu me acostumei a não ter contato com a Sasha. Eu não tenho contato com a mãe dela", declarou.

Na época, a diretora disse que torcia para que ela fosse muito próxima de Xuxa Meneghel - algo que 14 anos depois se tornou um fato. "Ela tem que ser a melhor amiga da mãe dela. Outro dia eu vi uma entrevista dela e achei bem legal, com 10 anos ela me pareceu bem adulta. Eu espero que elas sejam as melhores amigas. Eu sei como a Xuxa queria tê-la", disse a diretora na ocasião.

Marlene Mattos foi escolhida para ser madrinha de Sasha Meneghel ainda durante a gestação. Após o nascimento da pequena, ela cobriu a bebê de presentes. "Comprei um carro da Barbie e um jipe camuflado, mandei construir uma casa de bonecas e comprei bichos de plástico", revelou na época ao jornal 'O Globo'.

