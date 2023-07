Zilu Camargo apóia Marlene Mattos e detona Xuxa: "Por que escolheu?"

Zilu Camargo apóia Marlene Mattos em publicação nas redes sociais e diz que Xuxa é "contraditória"

A empresária Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé di Camargo, mostrou coragem ao deixar uma mensagem nas redes sociais nesta segunda-feira, 24. É que ela resolveu declarar apoio para sua amiga Marlene Mattos.

Ela criticou a apresentadora Xuxa Meneghel e reagiu aos comentários que a loira fez em participação no Domingão. Tudo começou quando a diretora resolveu se pronunciar com uma frase enigmática. "É domingo e do alto da minha vassoura eu aprecio estrelas", disse ela.

Nos comentários, Zilu Camargo então mandou um recado para Xuxa Meneghel."Muito contraditório! Se você fosse tudo de ruim como ela fala, porque ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?", questionou ela.

A declaração foi uma resposta à afirmação que a loira fez no Huck. “Eu já tive todos os sentimentos bons e ruins pela Marlene. Muitas vezes eu falei o que ela queria que eu falasse. Hoje eu sei andar pelas minhas pernas, falar pela minha cabeça. Eu não posso falar tudo da Marlene, ou vão querer prender a Marlene”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlene Mattos Dos Santos (@marlenemattosoficial)

Xuxa queria ouvir pedido de desculpas de Marlene

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração forte sobre o que esperava do reencontro comMarlene Mattos na gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela contou que queria ouvir um pedido de desculpas, já que acusa a a sua ex-diretora de ter tido uma relação abusiva com ela durante os 19 anos de trabalho juntas. Porém, o pedido não aconteceu. Com a expressão séria, Xuxa contou que mudou ao longo dos anos e esperava que Marlene pedisse desculpas por tudo o que aconteceu entre elas.

“Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: 'Cara, me desculpa'. Ela, inclusive, falou para o Pedro: 'Eu não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer 'eu mudei'. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, declarou.