Mauro Mendonça Filho, diretor de Travessia, tece elogios a Jade Picon

O diretor da próxima novela das 21h, Mauro Mendonça Filho, fez uma série de elogios para Jade Picon, escalada para a trama

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 17h16

Jade Picon (20) já está se preparando para estrear como atriz na próxima novela das 21h, Travessia.

Recentemente, a influenciadora publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando sua reação ao descobrir estar confirmada na novela.

Entre os comentários do post, um em especial chamou atenção, o de Mauro Mendonça Filho (56), diretor da trama, fez questão de deixar seus elogios para a mais nova atriz da TV Globo.

"Talento, seriedade e dedicação. Sua receita para conseguir foi infalível. E tá arrebentando nos ensaios. Feliz de ter você por perto, coração. E caso alguém duvide da sinceridade do vídeo, essa vozinha que aparece no inicio é a minha mesmo e foi na hora H do convite", escreveu ele.

Na trama, Jade irá dividir a tela com Chay Suede (29), Ailton Graça (57), Alessandra Negrini (51) e muitos outros grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Confira o post de Jade Picon e o comentário de Mauro Mendonça Filho elogiando-a:

