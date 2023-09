Marisa Orth exibe fotos com o filho após falar que eles fizeram terapia juntos

Marisa Orth fala sobre a sua relação com o filho após declaração sobre o passado: ‘Somos verdadeiros’

A atriz Marisa Orth fez uma homenagem para o filho, João, nas redes sociais neste sábado, 9, após a repercussão de uma declaração dela sobre a sua relação com o rapaz. No post, ela relembrou fotos com o herdeiro em vários momentos da vida deles.

Na legenda, ela destacou que eles construíram uma ótima relação. "Minha relação com meu filho é maravilhosa! Viva, real, cheia de Amor, alegria e aprendizado. Somos verdadeiros e nos adoramos. João é incrível. Ô sorte", disse ela.

Na última semana, Marisa Orth deu o que falar na internet ao contar que já fez terapia familiar junto com o filho após atritos durante o crescimento dele. Ela começou contanto sobre as culpas da maternidade. "Quando a gente deixa de cuidar de alguém, a gente se sente culpada. Tenho culpa por ter trabalhado demais, por não ter entendido quem ele era a tempo. Eu julgava algumas características dele como sendo apenas uma frustração do meu desejo. É um egocentrismos de mãe. Porque é muito difícil", disse ela no Theorapia, podcast do ator Theodoro Cochrane.

"Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, e me culpo por ter tido que ser dura muitas vezes. Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter dito outro filho", completou.

A atriz disse que só com a ajuda da terapia está conseguindo reverter o quadro. "Mas estou melhor nas minhas culpas. Eu e João fizemos dois anos de terapia juntos. Chegou nesse ponto, de briga. A gente tem muito pavio curto, minha família era bastante 'berrenta'. A gente conversa bastante, mas o João chegou numa escalada de violência, que eu falei: vai fazer terapia, e ele disse: 'só se você vier junto'. Fizemos terapia familiar e foi muito bom".

João tem 24 anos e é fruto do antigo relacionamento de Marisa Orth com o ex-marido Evandro Pereira.

Veja o post de Marisa Orth com fotos do filho: