Marina Ruy Barbosa: Veja as primeiras fotos da atriz em Rio Connection

Saiba como é a personagem da atriz Marina Ruy Barbosa na série Rio Connection

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu deslumbrante nas primeiras fotos oficiais como a personagem Ana Alves, da série Rio Connection. Com exclusividade no site CARAS Digital, você pode conferir as imagens da atriz caracterizada para o trabalho na série internacional.

Rio Connection tem estreia marcada para o dia 23 de novembro no Globoplay. A trama é uma coprodução entre Globo e Sony Pictures, produzida pela Floresta. Inclusive, este é o primeiro trabalho internacional de Marina Ruy Barbosa.

Na trama, Marina vive Ana Alves, uma mulher sensual e espirituosa que trabalha como garçonete na noite carioca, mas sonha em ser cantora. Além disso, a jovem vive um relacionamento turbulento com um homem envolvido com o tráfico no Rio de Janeiro.

O elenco conta ainda com Aksel Ustun, Renata Sorrah e Julia Konrad, além de outros artistas de múltiplas nacionalidades.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa pode ser vista como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Marina Ruy Barbosa esteve no treino do GP Brasil e usou brincos estilosos

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com detalhe em seu visual ao marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde deste sábado, 4. Ela foi ao local para conferir o treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e caprichou na escolha do look.

A beldade apareceu com um vestido preto com recorte na lateral, botas de salto alto e acessórios dourados. Tanto que o brinco dela chamou a atenção e surpreendeu pelo valor.

A ruiva usou brincos de ouro 18 quilates em formato de gota. O acessório é da grife Bottega Veneta e custa US$ 1.350 - cerca de R$ 6.635 - na versão maior, que é a usada pela atriz. A versão menor do brinco custa US$ 820 - cerca de R$ 4.030.

Foto: Tomzé Fonseca/ AgNews