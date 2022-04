Marina Moschen vai estrelar série nacional no streaming

Atriz Marina Moschen será a protagonista de 'No Mundo da Luna', série nacional da HBO Max

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 13h15

A atriz Marina Moschen (25) vai estrelar em breve uma série produzida pela HBO Max, chamada No Mundo da Luna.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, a nova produção nacional do streaming que já teve as suas gravações encerradas está prevista para ser lançada no segundo semestre deste ano.

Com dez episódios de trinta minutos de duração, o seriado também contará com Leonardo Bittencourt, Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima, Enzo Romani e Luana Martau no time principal.

Na trama central, Luna (Marina Moschen), nascida em uma família cigana, é uma jornalista recém-formada, decide que para entrar de vez na sua área de atuação, passará a fazer horóscopo em um portal de notícias usando cartas do baralho cigano.

Magia e aventura

A partir daí, a mocinha perceberá que as cartas herdadas de sua família - e com séculos de história - falam com ela. Envolvida em romance, confusões e aventuras, a protagonista viverá os dilemas de carreira, amor, amizade e magia na série inspirada na obra de Carina Rissi.