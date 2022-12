Marcos Mion 'rouba' enfeites da Globo para a sua Árvore de Natal

Marcos Mion surpreende ao revelar que roubou os enfeites de Natal da Árvore do Caldeirão para levar para sua casa: 'Ninguém gosta mais do que eu'

O apresentador Marcos Mion teve uma atitude inesperada pouco antes do Natal deste ano. Ele contou que 'roubou' os enfeites de Natal da Árvore do Caldeirão com Mion, da Globo, para levar para a sua própria casa.

Na véspera do Natal, o artista apareceu nos stories do Instagram para mostrar como ficou a sua árvore enfeitada com os símbolos da Globo que 'furtou' da emissora. “Eu gosto tanto de Natal que eu roubei umas coisas da Globo. Olha a nossa árvore. Olha os detalhes... Existe algum ser humano que gosta da Globo mais do que eu, gente? Não é possível isso. Olha aqui, eu roubei esses globolinhos, esses logos da Globo da árvore do Caldeirão, trouxe para casa e botei na nossa árvore. Mas ficou lindo, não ficou?”, disse ele.

Além disso, Marcos Mion também refletiu sobre a importância do Natal e o significado da data especial. “Todo ano eu gosto de fazer essa reflexão sobre esse sentimento que nós temos de bondade, de amizade, de amor. Chega esse dia, né, dias 24 e 25, a gente sente uma esperança... Vontade de estar com quem a gente ama. A esperança de que tudo vai dar certo, que o ano que vem vai ser melhor e se você parar para pensar, esses são os sentimentos e os sentimentos de Jesus Cristo", disse ele.

E completou: "Natal é o quê? A comemoração da chegada dele. E todo ano nesta época nós somos inundados pelo mesmo sentimento. Isso é a esperança de Jesus Cristo na Terra, na vida, de todas as lições, o amor que ele nos trouxe, ele renasce em nós na época do seu nascimento. É uma coisa que não é explicada fisicamente, mas é uma coisa de sentimento”.