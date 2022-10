Marcos Mion posa ao lado da esposa, Suzana Gullo, e se declara: "Pra sempre"

Apresentador Marcos Mion surgiu ao lado de Suzana Gullo em uma foto romântica e aproveitou o espaço para se declarar

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 12h55 - Atualizado às 13h27

Na última quinta-feira, 6, Marcos Mion (43) usou suas redes sociais para compartilhar uma foto pra lá de romântica ao lado da esposa, Suzana Gullo. Com um clique especial, Marcos Mion aproveitou o espaço para se declarar para a amada.

Em seu perfil oficial do Instagram, Marcos Mion compartilhou uma foto em que aparece coladinho a Suzana Gullo.

No registro publicado por Mion, o apresentador surgiu em frente a um espelho do elevador, com a amada, Suzana, que adotou um visual pink para a ocasião: "Somos nós. Desde sempre e pra sempre", escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, seguidores de Marcos Mion aproveitaram o espaço para exaltar o casal: "Como são lindos", disse um. "Meta de vida", escreveu outro. "Gatos!", ressaltou o terceiro.

Confira o post de Marcos Mion com Suzana Gullo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

MARCOS MION COMPLETA 43 ANOS E GANHA HOMENAGEM DA ESPOSA, SUZANA GULLO

Recentemente, Marcos Mion completou mais um ano de vida. Nas redes sociais, o comandante do Caldeirão, da TV Globo, ganhou uma homenagem mais que especial da esposa, Suzana Gullo, em seu aniversário de 43 anos.

Em seu perfil no Instagram, Suzana compartilhou um vídeo com compilados de fotos mostrando a evolução da relação, de 2005 a 2022. A designer recordou quando os dois se conheceram e contou que o artista estava desempregado na época.