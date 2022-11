Marcos Mion aparece rodeado de famosos na gravação da vinheta de fim de ano da Rede Globo

O apresentador Marcos Mion compartilhou selfie ao lado de diversas celebridades na gravação da tradicional vinheta de fim de ano da Globo

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 21h37

Nesta quinta-feira, 3, estrelas da Rede Globo se reuniram para gravar a tradicional vinheta de fim de ano da emissora.

Em seu Instagram, Marcos Mion (43) compartilhou uma selfie na qual aparecia rodeado de famosos nos bastidores das filmagens.

O apresentador do “Caldeirão” apareceu ao lado de Debora Bloch (59), Lima Duarte (92), Lúcio Mauro Filho (48), Isabel Teixeira (48), Paulo Vieira (29), Marcos Caruso (70) e Marina Ruy Barbosa (27).

“HOJE A FESTA É SUA... Nananinanão! Hoje a festa é minha. Mano! Seu Lima Duarte, tá ligado? Sinhozinho Malta. Eu dei um dancing com ele! No estilo balada! Prometo que quando eu tiver, sei lá, na 10ª vinheta, eu sossego, mas eu ainda não me aguento”, comentou o apresentador sobre sua experiência.

Mion ainda comentou sobre essa ser sua segunda vinheta de fim de ano em sua nova emissora: “Fora que a matemática é uma coisa que surpreende mesmo, né? Minha segunda vinheta de fim de ano em um ano e dois meses de Rede Globo. ‘Que seja intenso’ e não era brincadeira! Depois eu falo que vivo umas 4 ou 5 vidas dentro de uma só”.

Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa que fará seu retorno às novelas, escreveu: “Amei”. E Lúcio Mauro Filho comentou: “Gente linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Emocionante!

No último domingo, 30, Marcos Mion se emocionou ao receber um presente de sua filha mais velha Donatella,fruto do casamento com Suzana Gullo.

Ao se arrumar para sair de casa, ele se deparou com a meia customizada pela filha. Ela escreveu a frase: 'I love my daughter for ever' – que significa 'eu amo a minha filha para sempre'.