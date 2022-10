Marcos Mion se emociona com presente da filha, Donatella

Marcos Mion mostra recado fofo que a filha, Donatella, escreveu em sua meia

Publicado em 30/10/2022

O apresentador Marcos Mion ficou emocionado ao ver uma surpresa feita por sua filha, Donatella, fruto do casamento com Suzana Gullo. O artista foi surpreendido com um recado fofo da herdeira em sua meia.

Ao se arrumar para sair de casa, ele se deparou com a meia customizada pela filha. Ela escreveu a frase: 'I love my daughter for ever' – que significa 'eu amo a minha filha para sempre'.

O papai coruja contou que a meia foi personalizada pela filha quando ela estava aprendendo a escrever. “Uma meia minha que a Donatella pegou e escreveu. Eu nunca tinha visto isso. Eu estou achando hoje. Um presente que eu estou recebendo anos depois. Estou até emocionado para falar. Que coisa linda, cara”, disse ele.

Marcos Mion faz tatuagem para homenagear o filho mais velho

O apresentador Marcos Mion (43) fez uma nova tatuagem em seu braço. Neste domingo, 23, ele revelou que tatuou o símbolo do Autismo perto do pulso do seu braço esquerdo. O desenho em formato de uma peça de quebra-cabeça é uma homenagem para os autistas, já que seu filho mais velho, Romeo, é autista.

“Faltava essa tatuagem. Autismo. Na pele. Pra sempre. Ao mundo que mudou meu mundo. E nada mais simbólico do que essa arte que mostra que o autismo virou minha essência, meu amor. Foi a mudança na minha vida que me guiou até onde estou. Obrigado Romeo, meu amor, porque ao virar meu mundo do avesso, você tava virando ele do jeito certo”, disse ele.