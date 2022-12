Marcia Sensitiva faz previsão para Jade Picon: 'Este ano não'

No programa 'Sensacional', Marcia Sensitiva revela o que o futuro reserva para Jade Picon e diz se ela vai continuar na carreira de atriz e se vai se casar

A astróloga e numeróloga Marcia Fernandes, a Marcia Sensitiva, participou do programa 'Sensacional', de Daniela Albuquerque, na RedeTV!, e fez previsões para a influenciadora digital e atriz Jade Picon. No programa, ela contou que a jovem deverá continuar atuando, mas vai para fora do Brasil para estudar.

“Ela é linda e fala bonito, só faltou um pouquinho de treino. Mas ela vai para fora estudar, vai morar um tempo fora do país no ano que vem”, disse ela. Inclusive, ela comentou que não vê um novo amor no caminho de Jade nos próximos meses. “Amor, não, não tem nada. Ela é muito exigente com ela, exige tanto dela mesmo que nem vive. Para ter um homem, ele tem que ser cheiroso, bonito e maravilhoso. Esse ano nada. Como está, vai ficar”, declarou.

Por fim, Marcia Fernandes contou que Jade Picon formará uma família no futuro. “Vai casar, vai ter dois filhos, mas este ano, não. Ela não vai mais morar aqui [no Brasil], essa menina vai casar e ir embora. Tem uma coisa chamada síndrome da estrangeira, na hora que ela embicar lá fora, não volta mais”, afirmou.

A participação de Marcia Sensitiva será exibida nesta quinta-feira, 29, a partir das 22h30.

Jade Picon faz exercícios na praia

A atriz Jade Picon (21) encantou seus fãs ao ser flagrada praticando exercícios físicos na praia. Na manhã desta segunda-feira, 26, a artista aproveitou um momento de folga das gravações da novela Travessia, da Globo, para treinar ao ar livre.

A estrela foi fotografada enquanto praticada futevôlei na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A beldade surgiu usando apenas um conjunto de top e shorts curto. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também a sua barriguinha sarada.

Foto: Dilson Silva / AgNews