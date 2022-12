Jade Picon faz exercício físico na praia e usa look curtinho

Jade Picon aproveita folga das gravações de Travessia para se exercitar ao ar livre e ostenta sua boa forma

A atriz Jade Picon (21) encantou seus fãs ao ser flagrada praticando exercícios físicos na praia. Na manhã desta segunda-feira, 26, a artista aproveitou um momento de folga das gravações da novela Travessia, da Globo, para treinar ao ar livre.

A estrela foi fotografada enquanto praticada futevôlei na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A beldade surgiu usando apenas um conjunto de top e shorts curto. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também a sua barriguinha sarada.

Jade Picon adora fazer exercícios físicos. Os treinos dela costumam durar 40 minutos e ela faz exercícios de musculação e aeróbicos. Inclusive, ela dá uma atenção especial para o abdômen. O treinador dela contou o que ela faz para ter a barriga trincada. “Ela faz quatro passagens de 3 exercícios com 20 repetições, o que dá uma média de 240 exercícios abdominais por dia. Mas, claro, bem dividido durante o treino”, afirmou o personal Ricardo Lapa ao site Gshow.

