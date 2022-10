Mandy Moore, de This Is Us, dá à luz segundo filho tardiamente

Atriz Mandy Moore anunciou o nascimento do menino apelidado de "Ozzie"

A atriz queridinha da série de drama This is Us, Mandy Moore (38), anunciou o nascimento do segundo filho, carinhosamente apelidado de "Ozzie". Ela contou que ele nasceu um pouco depois que o previsto, mas que tudo passou bem.

Em foto preta e branca com o marido, Taylor Godsmith, e o filho no colo, a atriz escreveu: "Ozzie está aqui! Oscar Bennett Goldsmith chegou um pouco atrasado, mas com muita tranquilidade (e uma entrega mais fácil/rápida do que seu irmão mais velho, para o deleite de seus pais)".

Moore ainda relatou o sentimento mágico de ser mãe pela segunda vez: "Todo ditado é verdadeiro: nossos corações dobraram de tamanho e o imediatismo do amor é surpreendente. Ele está além das palavras e estamos muito gratos por nossa família de quatro pessoas".

A série com milhares de fãs e prêmios começou em 2016 e encerrou esse ano, sendo considerada um sucesso por retratar vidas emocionantes e ao mesmo tempo reais da família em que Moore era parte.

