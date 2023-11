Maisa Silva abre o álbum de fotos dos bastidores da série 'De Volta Aos 15'

Em gravação da terceira e última temporada da série 'De Volta Aos 15', Maisa Silva mostra um pouco dos bastidores da produção; confira!

Após duas temporadas de sucesso, a atriz Maisa Silva voltou para uma terceira e última temporada da série De Volta Aos Quinze, da Netflix. A protagonista da trama está se divertindo muito nas gravações da produção e, sempre que pode, mostra um pouquinho do que acontece por trás das câmeras para seus seguidores.

Nesta quinta-feira, 23, a artista presenteou seus seguidores com um álbum de fotos dos bastidores e mostrou um pouquinho do visual de sua personagem Anita para o público. Nos cliques, além de aparecer de frente para as câmeras, Maisa também posou com suas colegas de elenco, incluindo suas grandes amigas Klara Castanho e Larissa Manoela.

"Dicas sobre viajar no tempo: mantenha-se hidratada, tenha um grupo legal, aproveite o caos!!! Beijos da Anita, mais malukah do que nunca!!!!", escreveu a atriz na legenda da publicação. E logo seus seguidores mostraram o quanto também estão ansiosos para esse final.

"Alô 2009", escreveu Larissa Manoela, brincando com a viagem no tempo da série. "Meu Deus finalmente, eu quero ver o resultado de tudo, por favor", disse Klara Castanho. "Muito ansiosaaaa pra ver minha Anita favorita", declarou um fã. "Não vejo a hora de sair a nova temporada, quero muito ver a Maisa e a Lari juntas de novo", disparou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

João Guilherme e Maisa surpreendem fãs ao surgirem aos beijos nas gravações de série

A nova temporada de De Volta Aos Quinze sequer estreou, mas já está dando o que falar. No último dia 13, os atores João Guilherme e Maisa Silva deixaram seus fãs de queixo caído com um vídeo viral dos bastidores da série, da qual ambos são protagonistas.

Super amigos há anos, a dupla apareceu aos beijos nas gravações da terceira e última temporada da produção. A cena de beijo aconteceu num carro e os dois dividiram um momento intenso na frente das câmeras, que deve fazer parte dos próximos episódios da série.

O vídeo deixou os internautas animados, já que seus fãs torcem para que a dupla vire um casal há muito tempo. Vale ressaltar que alguns também vibram por saber que os personagens Anita e Fabrício irão ter um momento romântico na série, que finalizou sua segunda temporada com um beijo entre os dois.