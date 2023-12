Mãe do chef Erick Jacquin morre aos 93 anos de idade

Família de Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil, está de luto após a morte da mãe dele, Simone Jacquin, de 93 anos

O chef de cozinha Erick Jacquin, que é jurado do MasterChef Brasil, está de luto. A mãe dele, Simone Jacquin, faleceu aos 93 anos de idade. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela equipe do cozinheiro.

Há pouco tempo, Jacquin contou que a mãe estava com a saúde frágil em uma declaração no programa da Band. “Ela tem idade avançada e não está bem. Então, eu fui lá ver ela antes de começar [a gravar o programa], passei três dias lá com ela”, contou ele.

Nas redes sociais, a equipe do MasterChef deixou um recado de solidariedade para Jacquin neste momento de luto. “Nossos sinceros sentimentos pelo falecimento de dona Simone Jacquin, mãe do nosso querido jurado. A família MasterChef está contigo nesse momento difícil, chef”, informaram.

Helena Rizzo lamenta a morte do ex-marido

A chef de cozinha Helena Rizzo, que é jurada do MasterChef Brasil, lamentou a morte do seu ex-marido, o chef espanhol Daniel Redondo. Ele faleceu aos 46 anos de idade ao sofrer um acidente de trânsito. Os dois foram casados por 10 anos e se separaram em 2014.

Para prestar sua homenagem para o ex-marido, Helena relembrou fotos de dele em um post nas redes sociais e escreveu algumas palavras sobre como foi conviver com ele.

"Acordei hoje com a triste notícia da partida do Dani, meu velho parceiro de vida e de trabalho. Não nos falávamos há muitos anos…desde nossa separação. Passamos por muitas juntos… Momentos incríveis e difíceis, de construção e aprendizagens…", disse ela.

E completou: "Dono de um coração gigante e generoso, sem ele o Mani não seria o que é hoje! Talentoso, trabalhador, criativo! Tenho certeza que todas as pessoas que passaram pelo restaurante e tantas outras que ainda trabalham lá, guardarão pra sempre todo o seu legado e ensinamentos…sua “brabeza” e o brilho que tinha nos olhos. Onde quer que vc esteja, todo meu amor e gratidão pelas coisas boas que vivemos juntos. A toda família e amigos,meus sentimentos e um abraço bem forte".