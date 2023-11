Helena Rizzo lamenta a morte do ex-marido, o chef Daniel Redondo

Chef espanhol, Daniel Redondo faleceu aos 46 anos e a ex-mulher dele, a chef Helena Rizzo, lamentou a despedida

A chef de cozinha Helena Rizzo, que é jurada do MasterChef Brasil, lamentou a morte do seu ex-marido, o chef espanhol Daniel Redondo. Ele faleceu aos 46 anos de idade ao sofrer um acidente de trânsito. Os dois foram casados por 10 anos e se separaram em 2014.

Para prestar sua homenagem para o ex-marido, Helena relembrou fotos de dele em um post nas redes sociais e escreveu algumas palavras sobre como foi conviver com ele.

"Acordei hoje com a triste notícia da partida do Dani, meu velho parceiro de vida e de trabalho. Não nos falávamos há muitos anos…desde nossa separação. Passamos por muitas juntos… Momentos incríveis e difíceis, de construção e aprendizagens…", disse ela.

E completou: "Dono de um coração gigante e generoso, sem ele o Mani não seria o que é hoje! Talentoso, trabalhador, criativo! Tenho certeza que todas as pessoas que passaram pelo restaurante e tantas outras que ainda trabalham lá, guardarão pra sempre todo o seu legado e ensinamentos…sua “brabeza” e o brilho que tinha nos olhos. Onde quer que vc esteja, todo meu amor e gratidão pelas coisas boas que vivemos juntos. A toda família e amigos,meus sentimentos e um abraço bem forte".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Rizzo (@helenarizzo)

A morte dele foi confirmada publicamente pela família do restaurante El Celler de Can Roca, que foi onde Daniel Redondo começou a sua carreira na Espanha. "Notícia triste. Dani Redondo Cuevas, chefe de cozinha do Can Roca, perdeu a vida aos 46 anos em um acidente de trânsito. Dani não está mais entre nós. Ele fez uma viagem acelerada para se reunir com seu pai. Os anjos cantarão com seus ensopados. Que talento enorme. Nasceu para cozinhar. Pessoa perseverante, apaixonada e talentosa, às vezes rabugenta, por seu caráter e exigência, tinha um coração gigantesco", escreveram.

"O grande coração e o anjo da cozinha foram herdados da sua deliciosa mãe. Um trabalhador incansável está partindo. Um chef extraordinário tocado pela varinha dos privilegiados. Ele merecia uma vida plena. Ele fez muitas carreiras na vida. Ele superou desafios que poucos conseguem superar. Foi chefe de cozinha do El Celler de Can Roca durante nove anos. Acompanhamos a família Redondo nesse momento doloroso; às suas irmãs e irmão, família, vizinhos do bairro, e à família Can Roca e seus amigos por uma perda tão sensível. Descanse em paz, querido", completaram.

View this post on Instagram A post shared by El Celler De Can Roca (@cellercanroca)

Quem foi Daniel Redondo?

O chef de cozinha Daniel Redondo nasceu em Girona, na Espanha, e iniciou sua carreira no restaurante El Celler de Can Roca. Ele também sucesso no Brasil e foi um dos criadores do restaurante Mani ao lado da ex-mulher, Helena Rizzo, quando eram casados. Ele tinha a característica de ser inovador em suas criações culinárias e com detalhes técnicos. Ele também já esteve na administração das cozinhas do Grupo Rubaiyat.