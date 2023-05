Luis Lobianco, de Vai na Fé, exibe foto inédita com o marido

Ator da novela Vai na Fé, Luis Lobianco surge em foto inédita com o marido ao celebrar os 11 anos de casados

O ator Luis Lobianco, que interpreta o Vitinho na novela Vai na Fé, da Globo, esbanjou romantismo nesta quinta-feira, 25, ao celebrar seu aniversário de casamento com o marido, o músico Lúcio Zandonadi. Os dois completaram 11 anos de união e o artista celebrou com uma foto inédita do casal durante um passeio juntos.

“Hoje essa dupla completa 11 anos! Meu melhor projeto de vida foi ter achado esse companheiro que só me diz sim sim sim”, disse ele na legenda.

Os dois oficializaram a união em janeiro deste ano. A cerimônia aconteceu na suíte presidencial de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Eles revelaram o casamento em um post nas redes sociais sobre o moento especial. "Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos. Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte e rotina", disse ele na época.

Em 2020, Luis Lobianco contou que o casal não tem planos de ter filhos e eles estão felizes sendo tios dos sobrinhos. "Nossos sobrinhos têm um lugar especial na nossa vida. Eu tenho duas e o Lúcio tem dois, e todos são sobrinhos de todo mundo, mas a gente não tem esse sonho, não é uma coisa que está nos nossos planos. Estamos muito bem desse jeito, felizes. Para alguns casais, os filhos são algo que vai completar a felicidade, mas a nossa já é completa", contou ele ao Gshow.

Então, ele ainda falou que não tem problema em mudar de opinião no futuro. "A gente muda, né? Eu mudei tanto esse ano. De repente o desejo surge, de entrar num processo de adoção. Talvez um dia eu seja esse pai que se veste de Papai Noel. Foi tão legal quando eu era criança e meus tios faziam isso. Por que eu não faria, né?. Não deixamos a possibilidade de ter filhos fechada, de forma alguma. E acho que seríamos excelentes pais, seria lindo. Conseguiríamos construir uma relação superbonita, com certeza", afirmou.