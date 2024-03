Luciano Huck antecipa como foi encontro de Dona Déa e Yasmin Brunet

Luciano Huck revela como foi o clima na gravação da entrevista com Yasmin Brunet, eliminada do BBB 24, no Domingão com Huck

O apresentador Luciano Huck antecipou como foi o clima na gravação da entrevista com Yasmin Brunet, que foi a eliminada da semana no BBB 24, no Domingão com Huck, da Globo. A conversa vai ao ar no domingo, 17, e ele comentou sobre o encontro entre Yasmin e Dona Déa Lúcia, que é conhecida por alfinetar os eliminados do reality show.

Apesar da expectativa por um climão, ele contou que tudo correu bem. “O que vai ao ar ficou equilibrado. Sem passar pano, mas sem fazer acusações”, disse ele ao portal Leo Dias.

Enquanto isso, o colunista Leo Dias contou no programa Fofocalizando, do SBT, que o encontro de Déa Lúcia e Yasmin Brunet contou com uma bronca da veterana na jovem. Inclusive, ele contou que a senhora entregou um livro sobre racismo para a loira.

Em outro momento da conversa com a equipe de Leo Dias, Luciano Huck avaliou os comentários dos internautas sobre os seus participantes favoritos. "Este BBB esta deixando as pessoas com os nervos à flor da pele. Não vejo beleza nisso", declarou.

Luciano Huck mostrou dia na praia com a família

O apresentador Luciano Huck mostrou um momento de ‘gente como a gente’ ao curtir o feriado de Carnaval na praia com sua família. O artista levou sua esposa, Angélica, e os filhos para curtirem um dia em uma praia deserta e precisou investir em seu lado de ‘farofeiro' para passar o dia ao ar livre.

O comunicador mostrou imagens de quando apareceu puxando um carrinho com várias sacolas com os suprimentos que a família vai precisar para passar o dia na praia, incluindo esteiras e guarda-sol. Logo depois, ele mostrou tudo organizado na areia.

Luciano e Angélica dispensaram a folia do Carnaval neste ano. Os dois não foram aos blocos ou desfiles no sambódromo e preferiram curtir os dias de descanso com a família na praia.