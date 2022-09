Lívia Andrade faz comentário inusitado sobre a rotina com o namorado

Lívia Andrade responde pergunta curiosa sobre o namoro com Marcos Araújo: 'Sou uma mulher abençoada'

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 14h35

A apresentadora Lívia Andrade pegou os fãs de surpresa ao fazer um comentário sobre o seu namorado, o empresário Marcos Araújo. Ela é discreta com sua vida pessoal e raramente fala algo sobre a intimidade do casal. Desta vez, ela abriu uma exceção durante o programa Domingão com Huck, da Globo.

Jurada do quadro 'Acredite Em Quem Quiser', Lívia foi surpreendida com uma pergunta do apresentador Luciano Huck. “Lívia Andrade, o Marquinhos lava louça?”, disse ele. E ela respondeu: “Ele lava louça, eu sou uma mulher abençoada”.

Porém, Huck duvidou: “Lava nada, ele nem sabe onde fica o detergente”. Assim, ela rebateu: “Pior que sabe e sabe fazer outras coisas muito bem: varrer um chão, passar um pano, arrumar uma cama... Homem bom é homem que ajuda, que contribui, que comparece, leva cafézinho na cama e lava louça também quando a gente está cansada”.

Vale lembrar que Lívia e Marcos estão juntos há poucos meses. Há poucas semanas, ela fez um post com fotos do casal.

Veja as fotos de Lívia Andrade com Marcos Araújo: