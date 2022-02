Letícia Spiller entra em brincadeira da web e relembra algumas de suas personagens icônicas: ''Me divertindo na trend''

Letícia Spiller lembrou com carinho de algumas de suas personagens icônicas ao entrar em uma brincadeira famosa da web

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 14h08

Nesta terça-feira, 1, Letícia Spiller (48) decidiu usar suas redes sociais para entrar em uma brincadeira da web e assim relembrar algumas de suas personagens mais ocônicas.

A atriz publicou um vídeo com a música That's Not My Name, Não é o Meu Nome, em português, ao fundo, enquanto passavam cenas de suas personagens mais famosas, entre elas Maria Regina de Suave Veneno, Soraya de I Love Paraisópolis, Babalu de Quatro Por Quatro e Lenita de Sol Nascente.

Na legenda, ela escreveu: "Bom dia! Me divertindo na trend! Obrigada meninas... Vocês lembram de mais alguém?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que privilégio poder ser várias!", disse um. "Amo todas!", falou outro. "Linda e muito talentosa", escreveu um terceiro.

Letícia Spiller celebra aniversário da filha, Stella!

Recentemente, a filha caçula de Letícia, Stella, completou seus 11 aninhos de vida e ganhou uma linda homenagem da mamãe.

A atriz resgatou uma série de cliques com a pequena e se derreteu por ela na legenda do post: "Doce menina de olhar penetrante, doravante o novo que se abre. Destemida aquariana. De tempestades e branduras. Rodeada de amigos. Meu pé no chão ascendente touro meio do céu capricornio. Meu tudo dentro bem dentro de aconchego de amor de cheiro de colo pronto pra te dar. Minha poesia de todo dia", disse ela na ocasião.

