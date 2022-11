Letícia Colin recebe medalha por indicação de Melhor Atriz ao Emmy Internacional: ''Quanta gratidão''

Indicada ao Emmy Internacional pelo trabalho em 'Onde Está Meu Coração', atriz Letícia Colin faz agradecimento ao ganhar medalha em evento

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 16h54 - Atualizado às 17h25

A atriz Letícia Colin (32) usou as redes sociais neste sábado, 19, para agradecer após receber medalha pela indicação ao Emmy Internacional!

A artista brasileira está concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação impecável na série do Globoplay, Onde Está Meu Coração, em que interpreta a jovem médica Amanda, que enfrenta uma luta contra o crack.

Em Nova York, nos Estados Unidos, ela subiu ao palco na tradicional cerimônia de entrega de medalhas aos finalistas. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou registros do momento e fez questão de agradecer à produção.

"Obrigada @iemmys. Obrigada @globoplay. Obrigada minha diretora @luisalim… Que linda nossa cerimônia de medalhas. Quanta gratidão eu sinto por exercer meu ofício, por ser parte da indústria audiovisual do Brasil. Quem ainda não assistiu “Onde está meu coração”, corra pra ver! No @globoplay. Beijos em todos aí no Brasil", escreveu Letícia Colin.

Em outra postagem, a atriz disse: "Obrigada obrigada obrigada “ONDE ESTÁ MEU CORAÇÃO” Amanda no @globoplay."

A festa de gala do Emmy Internacional acontece na próxima segunda-feira, 21/11, quando serão anunciados os vencedores. Além da indicação de Letícia Colin, a Rede Globo concorre em mais duas categorias: Telenovela, com ‘Nos Tempos do Imperador’, da TV Globo; Documentário, com ‘O Caso Evandro’, do Globoplay.

Confira Letícia Colin sobre medalha por indicação ao Emmy Internacional

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Letícia Colin mostra detalhes da festa de aniversário do filho Uri

Uri, filho de Letícia Colin e Michel Melamed (46) completou três anos de vida, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data com uma festa especial. Nas redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração, que aconteceu na casa do casal, e misturou os desenhos favoritos do aniversariante: PjMasks, Blaze e os Monster Machines e o Homem-Aranha. "Gente, meu pequeno faz 3 anos, ele está demais… Luminoso, divertido e muito intenso, como todo pequeno escorpião", celebrou a artista.

Em seguida, Leticia deu detalhes da comemoração, que contou com a presença de alguns famosos como Regina Casé, Fábio Assunção e Pablo Sanábio, e muitos outros. "Comemoramos em casa, cercados de família e amigxs com muito afeto, capoeira, música, menino aranha e todo tipo de doçura!".

