Letícia Colin mostra gravação da música de abertura da novela Todas as Flores com Sophie Charlotte

As atrizes Letícia Colin e Sophie Charlotte são as responsáveis pela música de abertura da novela Todas as Flores

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 13h20

Nesta quarta-feira, 19, Letícia Colin (32) atualizou as redes sociais com os bastidores da gravação da trilha sonora da novela, Todas as Flores. A atriz e Sophie Charlotte (33) são as responsáveis pela música de abertura da trama, na qual interpretam a mocinha e a vilã.

As artistas soltaram a voz na canção original chamada As Rosas Não Falam. "E esse dueto? Nossa, gente! Quanta coisa linda essa novela tá trazendo pra mim… Obrigada, com todo meu carinho e vibração", escreveu Letícia na legenda.

Ela ainda rasgou elogios para a companheira de trabalho. "E @sophiecharlotte1 : você é um escândalo! Que artista, que mulher, que talento", disse ela.

Outros artistas também foram só elogios para a dupla. "Lindas", disse Grazi Massafera; "Lele você é um furacão", comentou Camila Queiroz; "Duas gigantes!", declarou Indira Nascimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

TODAS AS FLORES

Todas as Flores é escrita por João Emanuel Carneiro e a primeira trama original e exclusiva do Globoplay. Os episódios serão lançados semanalmente, toda segunda-feira, com cinco capítulos por semana. A trama será composta por 85 capítulos, a primeira parte entra no ar entre outubro e dezembro de 2022. Já a segunda, estreia entre abril e junho de 2023.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!