Leticia Colin comemora prêmio APCA de Melhor Atriz por atuação em 'Onde Está Meu Coração'

Atriz Leticia Colin faz agradecimento especial ao celebrar premiação de Melhor Atriz da Associação Paulista de Críticos de Artes

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 09h13

A atriz Leticia Colin (32) só tem motivos para comemorar! Isso porque a artista levou o prêmio APCA de Melhor Atriz!

Na segunda-feira, 20, em São Paulo, aconteceu a cerimônia de premiação dos vencedores da 66ª edição do Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), e Leticia ganhou o troféu por sua atuação na série Onde Está Meu Coração?, do Globoplay, como a médica e dependente química Amanda.

Em seu perfil no Instagram, ela fez questão de agradecer a cada pessoa que esteve ao seu lado durante o processo do trabalho, a equipe da produção, os atores com quem contracenou na trama, como Mariana Lima e Fabio Assunção e ao marido Michel Melamed. Ela ainda destacou a falta de atrizes negras na premiação, ao longo dos anos.

"Essa moça que olha as luzes, tem um coração batendo forte. Ela segura uma estátua pesada, uma igual a que Dina Sfat já recebeu. Foi a @paulacohenoficial que me contou isso. A Paula carrega o mesmo estandarte, bem como a Eva Wilma, a Betty Farias, Cleide Yácones, Dona Nicette, Tônia Carrero, Débora Bloch, Giulia Gam, Marisa Orth, e tantas outras… Muitas e preciosas melhores atrizes. Sim, faltam atrizes negras. Um erro de todos nós a ser encarado, e que o Prêmio APCA nesse 66ª edição, provou comprometimento em reparar", começou escrevendo.

A mãe de Uri também comentou sobre o convite para a série. "A moça da foto pensa em tantas coisas… Pensa no dia em que foi fazer o teste sonhando ser a Amanda. Pensa que o sim da @luisalim foi um portal místico e muito sólido, que me apavorou e me trouxe a liberdade mais linda que já conheci na minha carreira. A Luísa, diretora brilhante da série- e por onde caminha, topou caminhar junto com uma mulher grávida, essa era o sim mais louco. A moça da foto pensa que um dia esse sim será para todas nós. Ela deu a mão para uma atriz grávida. Não hesitou. Confiou. Me cuidou e então… Obviamente voamos juntas na velocidade-luz com nossas potências. Mulheres unidas são um absurdo. Falando nisso, @mariana.lima foi a mãe. De tudo. Da Amanda, de Dionísio, e minha. Que atriz, que ser, que farol. @annavansteen, essa monstra da caracterização foi uma fada madrinha, Logicamente uma fada bem bruxona, livre, leve e solta. @ticabertani criou casulos pra mim… Roupas e abraços ela faz como ninguém. @monicaalbuquerque50 me acalmou: quem tem 3 filhos e o maior coração do mundo realmente é uma profissional fundamental na criação de obras de arte. @fabioassuncaooficial, meu amigo, me abriu sua casa, abriu suas memórias, os braços, e criou um dos jogos mais lindos que um ator já me meu. @danieldeoliveiramor era o cara certo na hora certa. Um artista que faz levitação e carrega pedras é uma parada muito especial", continuou.

"@evanoa no olhar me fazia seguir confiante. @michelmelamed… meu incansável “você vai arrasar, tô aqui.” Você é um amor maior do que um casamento, do que o pai do meu pai. @mahfrancine: obrigada pelo maior rolê da minha vida… O CAPS e a Cracolandia atravessarem meu coração pra sempre. Lugares de amor e dor, de possibilidade infinitas pra quem olha com dignidade para cada PESSOA que está ali.

@brunoptl, meu amigo da vida, quando Amanda nasceu seus olhos estavam repousando em mim.

@asafeghalib, naquela calçada… Um mundo inteiro do seu peito pro meu. @_transmuted, voce me ensinou tanto… Que preparada tremenda você e ! Que artista! O que fizemos juntes foi uma travessia , e de amor. Obrigada. #georgemoura e @sergio_goldenwriter, vocês fizeram dramaturgia com pena dos deuses e alma de mortais. #zéluisvillamarim, sua presença onírica nos trazia mágica todos os dias no set".

"Eu só sei amor. Esse prêmio é nosso! @raphael_escobar , Cris, Paulo, Meus pais, meu bebê crescendo olhando pra vida com respeito e sem hipocrisia, Soninha, @xexeutripolioficial, @drrobertokalil , Incor, Hospital das Clínicas, N.A… Esse prêmio é de todxs nós. Viva nossa indústria que tece fios de ouro em som e imagem. Obrigada APCA", finalizou Leticia.

A atriz Paula Cohen também foi premiada por seu papel em Nos Tempos do Imperador, da TV Globo.

