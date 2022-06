Leticia Colin raspa a lateral do cabelo e exibe o novo visual

Leticia Colin aparece com novo visual em selfies nas redes sociais e recebe elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 13h35

A atriz Leticia Colin está com novo visual! Nesta terça-feira, 14, a artista apareceu em novas selfies nas redes sociais e revelou que está com uma parte do cabelo raspada.

A estrela raspou as laterais do cabelo e aparece com o restante dos fios em estilo moicano. Na legenda, ela brincou sobre o seu estilo na foto: “Você é: o hair? O casaco de ovelhinha? A meia escalafabetica? Ou o frio?”.

Nos comentários, Colin recebeu vários elogios. “Eu amei esse cabelo”, disse um seguidor. “Amei tudo”, declarou outro. “Como você está linda”, afirmou mais um.

Novo visual de Leticia Colin:

Leticia Colin e a participação no The Masked Singer Brasil

Recentemente, Leticia Colin interpretou a personagem motoqueira no programa The Masked Singer Brasil, da Globo. Ao ser eliminada da atração, ela contou sobre a experiência. "Foi muito divertido ver eles tentando adivinhar.", comentou a atriz durante uma entrevista para a TV Globo.

Para a artista, depois que tirou a máscara, ficou muito mais fácil identificar sua voz: "Participar do The Masked Singer Brasil é uma experiência, ficamos um pouco invisíveis. Você vê as pessoas e elas não sabem que você está ali, bem curioso.".