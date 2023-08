Leopoldo Pacheco volta às novelas como pai de Marina Ruy Barbosa em 'Fuzuê'

Parecidos? Leopoldo Pacheco deixará caça ao tesouro como herança para a filha, interpretada por Marina Ruy Barbosa em nova novela da Globo

Após o sucesso em Cara e Coragem e no remake de Pantanal, o ator Leopoldo Pacheco está de volta às telinhas da Rede Globo, desta vez assumindo o papel de pai de Marina Ruy Barbosa em Fuzuê. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, o ator prometeu muitas reviravoltas em sua participação na nova novela das sete.

Na trama, Leopoldo dará vida a César Montebello, marido de Bebel Montebello, personagem interpretada por Lilia Cabral. Mas a participação do ator promete ser breve, já que ele deixará uma caça ao tesouro como herança para sua filha, uma empresária do ramo de joias, a vilã Preciosa Montebello, que fará de tudo para encontrar seu patrimônio perdido.

Mas na busca pela fortuna, a ruiva encontrará uma pedra no meio do caminho, Luna, uma irmã perdida, que será interpretada por Giovana Cordeiro, protagonista da trama: “Espero muito que tenham muitas reviravoltas, é um personagem que está passando por duas famílias, vem com um trabalho muito bem estruturado”, Leopoldo entregou mais detalhes.

Durante a coletiva, o ator aproveitou para deixar elogios para a produção: "A novela tem esse astral incrível, que tomou conta. É a característica principal dessa novela, desse elenco, como está sendo feita, pelo Fabrício Mamberti”, o ator exaltou a equipe e o diretor de Fuzuê, que tomará o lugar da aclamada Vai na Fé em agosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Relembre os personagens de Leopoldo Pacheco:

Além das mais recentes produções na Globo, Leopoldo Pacheco participou também de Salve-se Quem Puder como o vilão Hugo, além de O Sétimo Guardião, como Feliciano Pataxó. Entre os sucessos, ele brilhou na minissérie Brado Retumbante e também na aclamada e divertida Cheias de Charme, como Otto. quando deu uma entrevista exclusiva para a CARAS; relembre!