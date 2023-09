Leo Dias detona postura do ex de Sandy: "Homem casado não se porta dessa maneira"

Durante o 'Fofocalizando', Leo Dias detona postura do ex de Sandy, o cantor e ator Lucas Lima

O jornalista Leo Dias fez duras críticas contra o ator e cantor Lucas Lima, agora ex-marido de Sandy. Ele questionou a postura do rapaz, que fez elogios públicos para uma colega com quem dividiu recentemente o palco no espetáculo Once.

Segundo ele, o comportamento do músico foi inadequado. "Vem essa atriz, Bruna Guerin, que ele passa a admirar profundamente. Ele escreve coisas que um homem casado não escreve pra uma mulher. Desculpa, não escreve", criticou ele durante o Fofocalizando.

O jornalista então citou trechos do que ele disse. "'Você é uma pessoa incrível", "admirável"? Segura a onda, você não pode falar isso (…) não rola. E fora os outros posts que ele fez nas redes. Desculpa", criticou ele que cravou que enxergou que ele estava em outra. "Um homem casado não se porta dessa maneira", declarou.

Bruna Guerin e Lucas Lima estrelaram o musical Once, que foi um sucesso em São Paulo. O espetáculo era uma montagem baseada em um filme independente que fez grande sucesso e acabou vencendo o Oscar.

LUCAS LIMA FOI QUEM TERMINOU O NAMORO

De acordo com informações do jornal 'EXTRA', a decisão de se separar teria partido de Lucas Lima. Uma fonte teria dito que o relacionamento esfriou nos últimos tempos e a união do casal se transformou em amizade. Os dois estavam casados há 15 anos e viviam um relacionamento há 24 anos. Juntos, eles tiveram um filho, Theo, de 9 anos.

Como Sandy e Lucas anunciaram a separação?

A separação de Sandy e Lucas Lima foi anunciada na tarde de segunda-feira, 25 de setembro, por meio de um post compartilhado por eles nas redes sociais. Na mensagem, eles contaram que não são mais um casal e pediram respeito enquanto lidam com a mudança na vida pessoal.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.