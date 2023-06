Leo Dias debocha após Neymar assumir traição: "Está virando homem?"

Leo Dias debocha após Neymar assumir traição; ele soltou o verbo durante o 'Fofocalizando' desta quarta-feira, 21

O jornalista Leo Dias mostrou personalidade ao vivo no Fofocalizando exibido nesta quarta-feira, 21. É que ele reagiu ao vivo e classificou como "histórico" o momento em que Neymar assumiu pela primeira vez uma traição.

"Ele assumiu, achei que não ia acontecer. Será que ele virou homem? 31 anos, cara. É um momento histórico na vida do Neymar", debochou ele ao vivo durante o programa. Ao vivo, ele ainda demonstrou preocupação com a namorada do craque que está grávida.

"Ela acreditava no amor", disse ele. No palco da atração, os demais apresentadores também ficaram surpresos com a postura do craque que resolveu pedir desculpas e confessar publicamente que cometeu o adultério.

No texto, Neymar também se desculpa com Bruna Biancardi por deixar a namorada exposta após o escândalo e a revelação de detalhes do caso. Ele esclareceu que "precisa" da namorada e disse que ama a influenciadora.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", diz um dos trechos da mensagem publicada pelo craque em seu perfil.

Leia o post completo de Neymar Jr com o seu pedido de desculpas

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…".

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou Neymar.